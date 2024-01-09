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В Праге полиция расследует 165 дел, связанных со стрельбой в университете

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Сотрудники правоохранительных органов Праги расследуют 165 дел, связанных со стрельбой в пражском университете, произошедшей в декабре.
В Праге полиция расследует 165 дел, связанных со стрельбой в университете
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriel Kuchta

Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Уточняется, что наиболее частыми действиями являются одобрение преступления (34 случая) и опасные угрозы (29). В пяти случаях замешаны иностранцы.

«Никто пока не взят под стражу. Четверо [подозреваемых] были доставлены на обследование к психиатрам», — привёл портал слова заместителя главы полиции Чехии Томаша Кубика.

По его словам, в составе полиции уже создали спецподразделение для противодействия преступникам при возникновении инцидентов со стрельбой.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.

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