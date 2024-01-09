В Праге полиция расследует 165 дел, связанных со стрельбой в университете
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Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.
Уточняется, что наиболее частыми действиями являются одобрение преступления (34 случая) и опасные угрозы (29). В пяти случаях замешаны иностранцы.
«Никто пока не взят под стражу. Четверо [подозреваемых] были доставлены на обследование к психиатрам», — привёл портал слова заместителя главы полиции Чехии Томаша Кубика.
По его словам, в составе полиции уже создали спецподразделение для противодействия преступникам при возникновении инцидентов со стрельбой.
21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.