Министра финансов Австрии лишили водительских прав на четыре недели

Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебном авто, сообщает газета Kurier.

«Новый год для министра финансов Магнуса Бруннера начался быстро. Слишком быстро и настолько быстро, что ближайшие четыре недели ему не разрешат водить машину», — пишет издание.

По информации газеты, министр нарушил ПДД в минувшую субботу, 6 января, когда ехал на BMW 7 в родном регионе Форарльберг. В Минфине отказались отвечать на вопрос, насколько сильно Бруннер превысил допустимую скорость.

В ноябре прошлого года глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб.