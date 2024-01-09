Министра финансов Австрии лишили водительских прав на четыре недели
- AFP
- © ALEX HALADA
«Новый год для министра финансов Магнуса Бруннера начался быстро. Слишком быстро и настолько быстро, что ближайшие четыре недели ему не разрешат водить машину», — пишет издание.
По информации газеты, министр нарушил ПДД в минувшую субботу, 6 января, когда ехал на BMW 7 в родном регионе Форарльберг. В Минфине отказались отвечать на вопрос, насколько сильно Бруннер превысил допустимую скорость.
В ноябре прошлого года глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб.