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Министра финансов Австрии лишили водительских прав на четыре недели

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Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебном авто, сообщает газета Kurier.
Министра финансов Австрии лишили водительских прав на четыре недели
  • AFP
  • © ALEX HALADA

«Новый год для министра финансов Магнуса Бруннера начался быстро. Слишком быстро и настолько быстро, что ближайшие четыре недели ему не разрешат водить машину», — пишет издание.

По информации газеты, министр нарушил ПДД в минувшую субботу, 6 января, когда ехал на BMW 7 в родном регионе Форарльберг. В Минфине отказались отвечать на вопрос, насколько сильно Бруннер превысил допустимую скорость.

В ноябре прошлого года глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб.

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