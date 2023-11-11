Глава Минобороны Хорватии Баножич попал в ДТП со смертельным исходом
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«На выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло ДТП с участием министра обороны Марио Баножича на личном автомобиле и водителя микроавтобуса. Водитель микроавтобуса погиб в результате ДТП», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Прокуратура проводит расследование аварии.
Ранее сообщалось, что кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию на перекрёстке Эрзинджан — Тунчели.
В июле кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины.