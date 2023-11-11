Глава Минобороны Хорватии Баножич попал в ДТП со смертельным исходом

Глава Минобороны Хорватии Марио Баножич попал в аварию, водитель другого автомобиля погиб.

«На выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло ДТП с участием министра обороны Марио Баножича на личном автомобиле и водителя микроавтобуса. Водитель микроавтобуса погиб в результате ДТП», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Прокуратура проводит расследование аварии.

Ранее сообщалось, что кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию на перекрёстке Эрзинджан — Тунчели.

В июле кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области Украины.