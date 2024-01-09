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Spiegel: неизвестные просверлили дыры в газопроводе в Германии

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Злоумышленники просверлили восемь отверстий в строящемся газопроводе на севере Германии, пишет Der Spiegel. Газопровод должен соединить новый СПГ-терминал около города Брунсбюттель с энергетической сетью Германии. Ущерб уже оценивается в €1,6 млн, прокуратура начала расследование возможной диверсии.
Spiegel: неизвестные просверлили дыры в газопроводе в Германии
  • Gettyimages.ru
  • © Zuka83

«Неизвестные просверлили трубопровод в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном как минимум в восьми местах», — сообщает журнал.

Повреждения трубы располагаются на расстоянии более 1 км друг от друга. Полиция полагает, что злоумышленники использовали профессиональные инструменты для повреждения объекта. Отверстия были едва заметны, так как пластиковое покрытие «снова сжалось» после сверления, закрыв таким образом повреждённые участки.

Проблема была обнаружена ещё 28 ноября, отмечают журналисты. Газопровод предполагалось ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Длина трубопровода составляет 55 км, он нужен для транспортировки импортного газа из устья Эльбы во внутренние районы Германии.

В январе прошлого года Bloomberg сообщал, что Германия сталкивается с зависимостью от сжиженного природного газа. В октябре российский президент Владимир Путин назвал неумным отказ Германии от поставок газа по «Северному потоку — 2».

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