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Девять сирийских военных погибли при взрыве автобуса в Хомсе

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Взрыв произошёл в автобусе в провинции Хомс. Девять сирийских военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью, ещё 22 пострадали.
Девять сирийских военных погибли при взрыве автобуса в Хомсе
  • AP
  • © SANA

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских органах безопасности, в автобусе сработало взрывное устройство. О состоянии пострадавших информации пока нет.

«Девять сирийских военных, включая двух офицеров, погибли, ещё 22 пострадали при взрыве бомбы в автобусе на востоке провинции Хомс», — заявил собеседник агентства, добавив, что бомба была заложена боевиками террористической группировки «Исламское государство»*.

Ранее сообщалось, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране, где в результате двух взрывов погибли порядка 100 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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