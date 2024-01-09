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В МИД КНР назвали историческим событием примирение Саудовской Аравии и Ирана

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Глава МИД Китая Ван И назвал историческим событием нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном в 2023 году.
В МИД КНР назвали историческим событием примирение Саудовской Аравии и Ирана
  • globallookpress.com

«Значимым событием года стало историческое примирение между Саудовской Аравией и Ираном, которое стало новым примером политического урегулирования острых вопросов», — приводит ТАСС его слова.

Ван И подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин поддерживал углублённый диалог с лидерами двух стран.

В марте обозреватель American Thinker Томас Лифсон заявил, что возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном можно назвать поражением США.

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