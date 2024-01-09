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МИД: Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против монополии меньшинства стран в международных отношениях.
МИД: Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах
  • globallookpress.com

Об этом дипломат сказал в ходе выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.

Как отметил Ван И, в настоящее время в международных делах фиксируются притеснение и запугивание, которые наносят серьёзный вред.

Он добавил, что Китай, будучи ответственной страной, всегда будет придерживаться справедливости.

«Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Ван И, Пекин призывает к отмене незаконных односторонних санкций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.

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