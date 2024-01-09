Лидер республиканцев в сенате США призвал наращивать военные расходы

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что Соединённым Штатам и их союзникам необходимо увеличить расходы на оборону.

«Расширение индустриальной базы в России, Китае, Иране и Северной Корее потребует от Америки, наших союзников и партнёров инвестировать более серьёзно в наши собственные оборонные возможности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что конгрессу Соединённых Штатов удалось достигнуть соглашения о финансировании правительства.

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн, включая $886 млрд на оборону.