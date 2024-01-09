Helsingin Sanomat: финские власти намерены держать границу с Россией закрытой

Правительство Финляндии намерено продолжать держать границу с Россией закрытой.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине.

«Оно намерено держать границу закрытой до тех пор, пока продолжается российская гибридная операция, при условии, что для этого решения есть законные основания», — говорится в материале.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщила, что приграничный город Лаппеенранта в Финляндии стал местом проведения акции протеста против решения Хельсинки закрыть границу с Россией.