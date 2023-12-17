Yle: в Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

Приграничный город Лаппеенранта в Финляндии стал местом проведения акции протеста против решения Хельсинки закрыть границу с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Уточняется, что в демонстрации приняли участие около 50—60 человек — преимущественно проживающие в Финляндии граждане России.

По словам одной из протестующих, в России у неё остаются родственники, лишившиеся возможности приехать в республику из-за закрытия границы.

Стоит отметить, что параллельно с этим в городе состоялась и демонстрация сторонников решения Хельсинки. Однако она оказалась более малочисленной — участие в ней приняли порядка десяти человек.

Ранее в Финляндии прокомментировали наплыв беженцев на границе с Россией. Власти страны назвали это «атакой на суверенитет».