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Yle: в Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией

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Приграничный город Лаппеенранта в Финляндии стал местом проведения акции протеста против решения Хельсинки закрыть границу с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Yle: в Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией
  • globallookpress.com

Уточняется, что в демонстрации приняли участие около 50—60 человек — преимущественно проживающие в Финляндии граждане России.

По словам одной из протестующих, в России у неё остаются родственники, лишившиеся возможности приехать в республику из-за закрытия границы.

Стоит отметить, что параллельно с этим в городе состоялась и демонстрация сторонников решения Хельсинки. Однако она оказалась более малочисленной — участие в ней приняли порядка десяти человек.

Ранее в Финляндии прокомментировали наплыв беженцев на границе с Россией. Власти страны назвали это «атакой на суверенитет».

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