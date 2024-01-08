NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела в Токио
Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела в центре Токио. Как сообщает телеканал NHK, возможной причиной возгорания могла стать палочка с благовониями.
- globallookpress.com
- © Zhang Xiaoyu/XinHua
Отмечается, что площадь пожара составила 800 кв. м.
Танака был премьером Японии в 1972—1974 годах.
В ноябре в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар.
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