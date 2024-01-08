RT в Telegram
Подпишись

NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела в Токио

Короткая ссылка
Резиденция экс-премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела в центре Токио. Как сообщает телеканал NHK, возможной причиной возгорания могла стать палочка с благовониями.
NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки сгорела в Токио
  • globallookpress.com
  • © Zhang Xiaoyu/XinHua

Отмечается, что площадь пожара составила 800 кв. м.

Танака был премьером Японии в 1972—1974 годах.

В ноябре в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить