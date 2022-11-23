ТАСС: в резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар
- Gettyimages.ru
«На улице Спиридоновка произошёл пожар в здании резиденции посла Алжира», — заявил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на Комсомольской площади в центре российской столицы.
По последним данным, при пожаре погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана.
Возгорание произошло вечером 20 ноября.
По делу о пожаре на складе в Москве задержали двух человек.
В СК России назвали неисправность проводки одной из причин возгорания цветочного склада в Москве.