ТАСС: в резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар

В здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар, сообщили в экстренных службах.

«На улице Спиридоновка произошёл пожар в здании резиденции посла Алжира», — заявил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на Комсомольской площади в центре российской столицы.

По последним данным, при пожаре погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана.

Возгорание произошло вечером 20 ноября.

По делу о пожаре на складе в Москве задержали двух человек.

В СК России назвали неисправность проводки одной из причин возгорания цветочного склада в Москве.