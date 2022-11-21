В СК назвали неисправность проводки одной из причин возгорания цветочного склада в Москве
В качестве основных версий причин пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве следователи называют неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По последним данным, при пожаре погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана.
Возгорание произошло вечером 20 ноября.
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