В СК назвали неисправность проводки одной из причин возгорания цветочного склада в Москве

В качестве основных версий причин пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве следователи называют неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

РИА Новости