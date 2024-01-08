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Axios: президент ОАЭ призвал Нетаньяху просить у Зеленского денег для палестинцев

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Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попросить у Владимира Зеленского денег для палестинцев. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщил портал Axios.
Axios: президент ОАЭ призвал Нетаньяху просить у Зеленского денег для палестинцев
  • AFP
  • © Sergei SAVOSTYANOV

Такая реакция президента ОАЭ якобы последовала за просьбой Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым отказали во въезде в Израиль.

«Проси денег у Зеленского», — цитирует Аль Нахайяна источник издания.

В публикации также указывается, что президент ОАЭ сослался на получение Зеленским большого количества денег от других стран, и поэтому он «смог бы помочь».

Ранее на тему оказываемой Киеву финансовой помощи высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что экономика Украины уже полностью разрушена, и страна существует лишь за счёт «подачек» Запада.

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