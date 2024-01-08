Axios: президент ОАЭ призвал Нетаньяху просить у Зеленского денег для палестинцев
- AFP
- © Sergei SAVOSTYANOV
Такая реакция президента ОАЭ якобы последовала за просьбой Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега, которым отказали во въезде в Израиль.
«Проси денег у Зеленского», — цитирует Аль Нахайяна источник издания.
В публикации также указывается, что президент ОАЭ сослался на получение Зеленским большого количества денег от других стран, и поэтому он «смог бы помочь».
Ранее на тему оказываемой Киеву финансовой помощи высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что экономика Украины уже полностью разрушена, и страна существует лишь за счёт «подачек» Запада.