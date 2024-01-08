Представитель: ЕС приступает к обсуждению военной миссии в Красном море

Запуск собственной военной миссии Европейского союза в Красном море станет темой обсуждений, к которым объединение намерено приступить на текущей неделе. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии Евросоюза в Красном море.

«Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии», — приводит слова Стано ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия в Красном море повышает международную напряжённость.