Представитель: ЕС приступает к обсуждению военной миссии в Красном море
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По его словам, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии Евросоюза в Красном море.
«Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии», — приводит слова Стано ТАСС.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что наращивание военного присутствия в Красном море повышает международную напряжённость.