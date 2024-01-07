Премьер-министр Чехии Фиала посетит Индию 9—11 января

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 9—11 января посетит Индию, где у него запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Об этом информирует пресс-служба чешского правительства.

«Во время посещения 9—11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведёт переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, Фиала планирует принять участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отправился в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить ситуацию с атаками хуситов на торговые суда в Красном море.