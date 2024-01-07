Премьер-министр Чехии Фиала посетит Индию 9—11 января
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Об этом информирует пресс-служба чешского правительства.
«Во время посещения 9—11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведёт переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, Фиала планирует принять участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit.
Ранее стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отправился в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить ситуацию с атаками хуситов на торговые суда в Красном море.