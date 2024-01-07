На севере Франции 8 января закроют 16 учебных заведений из-за наводнений
- Gettyimages.ru
Об этом говорится на сайте префектуры.
«16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений... не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник, 8 января», — говорится в релизе.
Согласно последним данным, 2084 дома в департаменте пострадали из-за наводнений.
743 человека были вынуждены эвакуироваться.
Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.