На севере Франции 8 января закроют 16 учебных заведений из-за наводнений

Власти французского департамента Па-де-Кале приняли решение не возобновлять работу 16 учебных заведений 8 января из-за сильных наводнений.

Об этом говорится на сайте префектуры.

«16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений... не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник, 8 января», — говорится в релизе.

Согласно последним данным, 2084 дома в департаменте пострадали из-за наводнений.

743 человека были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.