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На севере Франции 8 января закроют 16 учебных заведений из-за наводнений

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Власти французского департамента Па-де-Кале приняли решение не возобновлять работу 16 учебных заведений 8 января из-за сильных наводнений.
На севере Франции 8 января закроют 16 учебных заведений из-за наводнений
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте префектуры.

«16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений... не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник, 8 января», — говорится в релизе.

Согласно последним данным, 2084 дома в департаменте пострадали из-за наводнений.

743 человека были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая пропала в море после шторма, обрушившегося на Таиланд.

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