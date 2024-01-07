Блинкен: США отвергают заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты отвергают заявления некоторых представителей Израиля, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнул, что у палестинцев должна быть возможность вернуться в свои дома, как только это позволят условия.

Ранее в Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что Израиль ограничивает передвижение жителей сектора Газа.