Блинкен: США отвергают заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Госсекретарь подчеркнул, что у палестинцев должна быть возможность вернуться в свои дома, как только это позволят условия.
Ранее в Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что Израиль ограничивает передвижение жителей сектора Газа.