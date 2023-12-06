МИД Палестины: Израиль ограничивает в передвижении жителей сектора Газа

В Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что Израиль ограничивает передвижение жителей сектора Газа.

«Израиль требует от палестинцев в Газе, которые уже покинули свои дома, двигаться в определённом направлении, ограничивает их в передвижении», — приводит заявление палестинского МИД ТАСС.

В ведомстве добавили, что израильские власти вынуждают палестинцев двигаться в направлении КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что новый приказ об эвакуации, который получили более 600 тыс. человек в секторе Газа, вызвал панику и страх.