Bild: в ФРГ обеспокоены появлением БПЛА над полигонами, где обучают ВСУ
Bild: в ФРГ больше года выясняют, чьи дроны следят за тренировками ВСУ
- AP
По данным газеты, внимание на масштаб проблемы ещё в октябре 2022 года обратил ставший впоследствии генеральным инспектором ВС ФРГ генерал Карстен Бройер.
Тогда он поручил обучить военную полицию обращению с мобильными устройствами РЭБ HP47 для противодействия беспилотникам. Однако ситуация не улучшилась.
«Над военно-учебным полигоном «Клиц», где бундесвер обучает украинцев обращению с танками Leopard 1, постоянно замечают дроны», — приводит издание слова эксперта Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркуса Фабера.
По его данным, в воздушное пространство над другими базами иногда одновременно вторгается несколько дронов.
Ранее глава Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что в обучении украинских солдат за рубежом участие принимают 34 страны.