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Bild: в ФРГ обеспокоены появлением БПЛА над полигонами, где обучают ВСУ

Bild: в ФРГ больше года выясняют, чьи дроны следят за тренировками ВСУ

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Воздушное пространство над казармами и полигонами в ФРГ, особенно теми, где тренируются военнослужащие ВСУ, стало местом, где «из недели в неделю» летают подозрительные беспилотники. Как сообщает Bild, ситуация обеспокоила Минобороны Германии.
Bild: в ФРГ обеспокоены появлением БПЛА над полигонами, где обучают ВСУ
  • AP

По данным газеты, внимание на масштаб проблемы ещё в октябре 2022 года обратил ставший впоследствии генеральным инспектором ВС ФРГ генерал Карстен Бройер.

Тогда он поручил обучить военную полицию обращению с мобильными устройствами РЭБ HP47 для противодействия беспилотникам. Однако ситуация не улучшилась.

«Над военно-учебным полигоном «Клиц», где бундесвер обучает украинцев обращению с танками Leopard 1, постоянно замечают дроны», — приводит издание слова эксперта Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркуса Фабера.

По его данным, в воздушное пространство над другими базами иногда одновременно вторгается несколько дронов.

Ранее глава Генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что в обучении украинских солдат за рубежом участие принимают 34 страны.

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