Студент Университета Эдинбурга в Шотландии Андрей Комаров заявил, что столкнулся с травлей из-за своей поддержки российской спецоперации на Украине.

Он подчеркнул, что в эссе на тему Украины попытался представить российскую точку зрения через призму структурного неореализма.

«Я пообщался с профессором, который вёл курс, и он сказал, что ему понравились мои наброски, он видит, что я патриот своей страны», — приводит РИА Новости слова Комарова.

Россиянин отметил, что преподаватель посоветовал ему написать работу в другом ключе, если он хочет хорошую оценку.

Также Комаров заявил, что другие студенты подвергли его травле за то, что он не осудил действия России на Украине.

Ранее российский президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал этнической дискриминацией отношение МОК к российским спортсменам.