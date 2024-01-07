Супруга погибшего актёра Кристиана Оливера выступила с заявлением

Жена разбившегося насмерть с двумя дочерьми актёра Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с заявлением в связи с трагедией.

«Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолёта, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — говорится в заявлении.

В публикации, которая размещена на странице компании Wundabar Pilates в Instagram*, попросили уважать просьбу семьи о конфиденциальности, а «вместо цветов» предложили желающим сделать пожертвование через платформу краудфандинга.

Актёр погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми.

Ранее национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин заявила в своих соцсетях, что четыре человека, включая двоих детей, разбились на частном самолёте.

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