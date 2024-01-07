Владимир Зеленский слишком слаб и истощён для того, чтобы одержать победу, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — заявил он Telegraph.

По мнению британского военного, у Зеленского нет стратегии для достижения какого-то результата в конфликте, а после провального контрнаступления ВСУ всё больше людей склоняются к варианту с мирными переговорами.

Кемп также отметил, что Зеленский столкнулся с «испытанием лидерства» на фоне разногласий с другими политиками из-за необходимости найти виноватых в неудаче на поле боя.

«Зеленский, вероятно, истощён почти двумя годами военных действий», — добавил британский полковник.

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