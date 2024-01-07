RT в Telegram
Подпишись

Британский полковник Кемп назвал Зеленского слишком слабым для достижения победы

Короткая ссылка
Владимир Зеленский слишком слаб и истощён для того, чтобы одержать победу, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — заявил он Telegraph.

По мнению британского военного, у Зеленского нет стратегии для достижения какого-то результата в конфликте, а после провального контрнаступления ВСУ всё больше людей склоняются к варианту с мирными переговорами.

Кемп также отметил, что Зеленский столкнулся с «испытанием лидерства» на фоне разногласий с другими политиками из-за необходимости найти виноватых в неудаче на поле боя.

«Зеленский, вероятно, истощён почти двумя годами военных действий», — добавил британский полковник.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

По мнению обозревателя чешского издания iDNES Маттиаса Мюллера, страх Киева столкнуться с упадком сил начал сбываться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить