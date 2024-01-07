Британский полковник Кемп назвал Зеленского слишком слабым для достижения победы
«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — заявил он Telegraph.
По мнению британского военного, у Зеленского нет стратегии для достижения какого-то результата в конфликте, а после провального контрнаступления ВСУ всё больше людей склоняются к варианту с мирными переговорами.
Кемп также отметил, что Зеленский столкнулся с «испытанием лидерства» на фоне разногласий с другими политиками из-за необходимости найти виноватых в неудаче на поле боя.
«Зеленский, вероятно, истощён почти двумя годами военных действий», — добавил британский полковник.
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