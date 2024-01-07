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Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах

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Американская разведка полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл кадровые чистки в армии из-за того, что якобы коррупция подорвала планы по модернизации вооружённых сил.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, из-за «коррупции» в китайской оборонной сфере Пекин вряд ли сможет начать военные действия в ближайшие годы.

В качестве аргументов один из собеседников агентства привёл ракеты, которые якобы наполнены водой вместо топлива, и ракетные шахты, защитные люки которых не могут обеспечить эффективный запуск.

Вместе с этим агентство отмечает, что данные США не могут быть «проверены независимо».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая.

Также Лавров заявил, что от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.

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