Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах
По данным Bloomberg со ссылкой на источники, из-за «коррупции» в китайской оборонной сфере Пекин вряд ли сможет начать военные действия в ближайшие годы.
В качестве аргументов один из собеседников агентства привёл ракеты, которые якобы наполнены водой вместо топлива, и ракетные шахты, защитные люки которых не могут обеспечить эффективный запуск.
Вместе с этим агентство отмечает, что данные США не могут быть «проверены независимо».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая.
Также Лавров заявил, что от геополитических козней Запада в 2024 году не застрахован никто.