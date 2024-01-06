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Миннефти: Ирак планирует полностью остановить импорт нефтепродуктов в 2024 году

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Официальный представитель иракского Министерства нефти Асем Джихад рассказал, что власти Ирака намерены сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в страну в 2024 году.
Миннефти: Ирак планирует полностью остановить импорт нефтепродуктов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом Джихад рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в 2024 году Ирак планирует полагаться в этой сфере на местное производство.

«А после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнёт производство, произойдёт сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», — сказал он.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть.

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