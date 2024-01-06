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Авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив

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Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив и покинули Средиземное море.
Авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив
  • AP

Об этом сообщил шестой флот США.

«Авианосец Gerlad Ford… прошёл через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди выразил мнение, что действия США и их сторонников рискуют привести к блокаде Средиземного моря.

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