Авианосец Gerald Ford и его ударная группа прошли через Гибралтарский пролив
- AP
Об этом сообщил шестой флот США.
«Авианосец Gerlad Ford… прошёл через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», — говорится в заявлении.
Ранее заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди выразил мнение, что действия США и их сторонников рискуют привести к блокаде Средиземного моря.