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NYP: перед смертью актёр Оливер передал «привет из рая»

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Голливудский актёр Кристиан Оливер перед смертью передал «привет из рая».

«Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях», — говорится в публикации New York Post.

Сообщение было опубликовано на странице артиста за три дня до гибели.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер.

Актёр погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было десять и двенадцать лет.

Ранее национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин заявила в своих соцсетях, что четыре человека, включая двух детей, разбились на частном самолёте.

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