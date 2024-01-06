NYP: перед смертью актёр Оливер передал «привет из рая»
«Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера в социальных сетях», — говорится в публикации New York Post.
Сообщение было опубликовано на странице артиста за три дня до гибели.
«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер.
Актёр погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было десять и двенадцать лет.
Ранее национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин заявила в своих соцсетях, что четыре человека, включая двух детей, разбились на частном самолёте.