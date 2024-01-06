Politico: Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами намерен вывести страну из НАТО в случае победы на выборах.

«Вивек серьёзно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведёт переоценку уровня нашей собственной поддержки», — сообщает Politico со ссылкой на источники.

По мнению Рамасвами, как отмечает газета, экспансионизм НАТО после времён холодной войны увеличил риски конфликта с Россией.

Ранее

Рамасвами заявил, что считает «разумной» идею выхода страны из НАТО и переоценки членства в ООН.

Также бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью MSNBC заявил, что Дональд Трамп в случае победы на очередных президентских выборах может вывести Соединённые Штаты из НАТО, что ознаменует конец альянса.