Байден осудил Трампа за его «восхищение Путиным»

Президент США Джо Байден осудил бывшего американского лидера Дональда Трампа за его отношение к главе российского государства Владимиру Путину.

Он напомнил о недавнем высказывании Трампа, в котором экс-президент США сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями». Байден заявил, что это могло оскорбить американских военных.

«Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить», — цитирует его ТАСС.

17 декабря Трамп процитировал Путина, говоря об угрозе американской демократии.

Позже Байден, комментируя это высказывание, заявил, что Трамп «поддержал своего старого приятеля».