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Трамп процитировал Путина, говоря об угрозе демократии США

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп процитировал российского президента Владимира Путина, говоря об угрозе американской демократии.

Как пишет РИА Новости, в сентябре Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал судебное преследование Трампа в США. По словам президента России, всё, что происходит с Трампом, является преследованием политического конкурента по политическим мотивам. Также он считает, что это показывает всю гнилость политической системы США, которая «не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир процитировал российского лидера.

«Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерёт ему задницу», — продолжил Трамп.

Также Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден представляет собой угрозу демократии в США.

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