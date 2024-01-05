Axios: между представителями администрации Белого дома растёт напряжённость

Напряжённость растёт между представителями администрации Белого дома — пресс-секретарём Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что, несмотря на то что Жан-Пьер в основном фокусируется на внутренней политике, а Кирби на международных вопросах, «за сценой их отношения наполнены напряжённостью».

В качестве причины указывается то, что Кирби в непубличном общении с коллегами заявил о желании занять место пресс-секретаря президента США. Вместе с этим Жан-Пьер желает сохранить свою должность после президентских выборов в Соединённых Штатах в случае победы Джо Байдена.

Ранее почётный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон заявил, что среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за Украины.