RT в Telegram
Подпишись

Axios: между представителями администрации Белого дома растёт напряжённость

Короткая ссылка
Напряжённость растёт между представителями администрации Белого дома — пресс-секретарём Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
Axios: между представителями администрации Белого дома растёт напряжённость
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что, несмотря на то что Жан-Пьер в основном фокусируется на внутренней политике, а Кирби на международных вопросах, «за сценой их отношения наполнены напряжённостью».

В качестве причины указывается то, что Кирби в непубличном общении с коллегами заявил о желании занять место пресс-секретаря президента США. Вместе с этим Жан-Пьер желает сохранить свою должность после президентских выборов в Соединённых Штатах в случае победы Джо Байдена.

Ранее почётный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон заявил, что среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить