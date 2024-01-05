Китай испытал электросамолёт AG60E
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Разработчиком самолёта стала компания China Aviation Industry General Aircraft Corporation. По информации CGTN, полёт провели в аэропорту гражданской авиации Цзяньдэ Цяньдаоху города Ханчжоу.
Длина электросамолёта составляет 6,9 м, размах крыльев — 8,6 м. Его максимальная крейсерская скорость — 185 км/ч.
Китайское телевидение опубликовало видео испытаний.
В августе в российском Минпромторге заявили, что в стране планируется разработать электрический самолёт.