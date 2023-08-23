Минпромторг: в России намерены разработать электросамолёт

В российском Минпромторге заявили, что в стране планируется разработать электрический самолёт.

Об этом министерство рассказало ТАСС, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года.

Уточняется, что создание электросамолёта в документе значится в приоритетной группе продукции авиапромышленности. В этой же группе отмечено создание сверхзвукового пассажирского самолёта, лёгкого бизнес-джета, тяжёлого вертолёта.

В декабре 2022 года Минпромторг заявил, что самолёт МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации.