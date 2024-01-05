Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения в ответ на стрельбу КНДР
- РИА Новости
Об этом сообщает «Рёнхап».
По словам военных, южнокорейские морские пехотинцы на северо-западном пограничном острове Ёнпхён провели артиллерийские учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц К9.
5 января Сеул объявил эвакуацию с островов Ёнпхёндо из-за «провокации» КНДР. Как заявили в Южной Корее, армия КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.
После этого южнокорейские военные пообещали принять ответные меры.