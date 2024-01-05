Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения в ответ на стрельбу КНДР

Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения с боевой стрельбой в качестве ответа на артиллерийскую стрельбу со стороны КНДР днём 5 января.

Об этом сообщает «Рёнхап».

По словам военных, южнокорейские морские пехотинцы на северо-западном пограничном острове Ёнпхён провели артиллерийские учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц К9.

5 января Сеул объявил эвакуацию с островов Ёнпхёндо из-за «провокации» КНДР. Как заявили в Южной Корее, армия КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.

После этого южнокорейские военные пообещали принять ответные меры.