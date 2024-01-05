RT в Telegram
Подпишись

Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения в ответ на стрельбу КНДР

Короткая ссылка
Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения с боевой стрельбой в качестве ответа на артиллерийскую стрельбу со стороны КНДР днём 5 января.
Военные Южной Кореи провели артиллерийские учения в ответ на стрельбу КНДР
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Рёнхап».

По словам военных, южнокорейские морские пехотинцы на северо-западном пограничном острове Ёнпхён провели артиллерийские учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц К9.

5 января Сеул объявил эвакуацию с островов Ёнпхёндо из-за «провокации» КНДР. Как заявили в Южной Корее, армия КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.

После этого южнокорейские военные пообещали принять ответные меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить