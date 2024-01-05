Южная Корея предупредила КНДР, что примет меры в ответ на стрельбу артиллерии

Южнокорейские военные примут меры в ответ на стрельбу береговой артиллерии КНДР в сторону островов Республики Корея. Об этом сообщил глава управления по связям с общественностью объединённого комитета начальников штабов Ли Сон Чжун.

Его слова приводит «Рёнхап».

«Мы строго предупреждаем, что Северная Корея несёт исключительную ответственность за эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем её немедленно прекратить... Мы примем необходимые меры», — сказал он.

5 января Сеул объявил эвакуацию с островов Ёнпхёндо из-за «провокации» КНДР. Как заявили в Южной Корее, армия КНДР провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.