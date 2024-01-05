Госдеп: действия Киева не должны приводить к жертвам среди мирного населения

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что операции Украины не должны приводить к жертвам среди мирного населения.

По его словам, Вашингтон всегда желает, чтобы участвующие в конфликтах стороны минимизировали жертвы среди гражданского населения.

«Мы всегда хотим, чтобы вовлечённые в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», — цитирует Миллера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США разрешат ВСУ самим определять дальность стрельбы из HIMARS.

Также экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Киев может проиграть в первой половине 2024 года.