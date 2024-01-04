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Маск обвинил администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции

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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях обвинил администрацию президента Соединённых Штатов Джо Байдена в содействии нелегальной миграции.

«На данный момент нет никаких сомнений, что эта администрация активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующим постом Маск отреагировал на публикацию со статистическими данными по нелегальной миграции в эпоху администраций Обамы, Трампа, а также нынешнего лидера США Байдена.

Ранее сообщалось, что число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, достигло рекордного значения с 2000 года.

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