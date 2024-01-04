Французский генерал заявил о ненужности Украины США и Европе
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«Американцы никогда не хотели «победы» Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений», — цитирует его ТАСС.
По его словам, только Польша перешла на военную экономику, а остальные только делали вид.
«Ни один европеец не собирается умирать за Украину», — отметил он.
По мнению Клермона, уже сейчас фиксируется значительное снижение западной помощи киевскому режиму, а без неё Украина не способна вести боевые действия.
6 декабря член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.