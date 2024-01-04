МИД Индии: Нью-Дели не поставлял артиллерийские боеприпасы Киеву

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что индийская сторона никогда не передавала Украине артиллерийские боеприпасы.

Таким образом он ответил на вопрос о распространившейся в СМИ информации о якобы поставках снарядов индийского производства украинским войскам.

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — цитирует ТАСС представителя дипведомства.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинская оборонная промышленность не умеет производить порох для артиллерийских снарядов.