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МИД Индии: Нью-Дели не поставлял артиллерийские боеприпасы Киеву

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Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что индийская сторона никогда не передавала Украине артиллерийские боеприпасы.
МИД Индии: Нью-Дели не поставлял артиллерийские боеприпасы Киеву
  • AP
  • © Alex Babenko

Таким образом он ответил на вопрос о распространившейся в СМИ информации о якобы поставках снарядов индийского производства украинским войскам.

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — цитирует ТАСС представителя дипведомства.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинская оборонная промышленность не умеет производить порох для артиллерийских снарядов

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