Экс-замминистра Тука: Украина не способна производить порох

Украинская оборонная промышленность не умеет производить порох для артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

«Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия мира не имеет такого оружия, как российская.

Также стало известно, что Норвегия разрешила местным компаниям продажу оружия и военной продукции Украине.

В октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о большом дефиците боеприпасов во всём мире и призвал производить их на Украине.