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Норвегия разрешила местным компаниям продажу оружия и военной продукции Украине

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Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине.

Информация об этом появилась на сайте кабмина страны.

Отмечается, что теперь местные компании могут обращаться в МИД за необходимой лицензией.

По данным правительства, это решение не означает, что Норвегия разрешит прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским вопросы военной помощи Украине.

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