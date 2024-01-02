Норвегия разрешила местным компаниям продажу оружия и военной продукции Украине

Правительство Норвегии разрешило отечественным компаниям напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине.

Информация об этом появилась на сайте кабмина страны.

Отмечается, что теперь местные компании могут обращаться в МИД за необходимой лицензией.

По данным правительства, это решение не означает, что Норвегия разрешит прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским вопросы военной помощи Украине.