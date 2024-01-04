RT в Telegram
Подпишись

На границе США обнаружили брошенные украинские и китайские паспорта

Короткая ссылка
Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц сообщил, что на границе США были найдены брошенными десятки украинских и китайских паспортов.
На границе США обнаружили брошенные украинские и китайские паспорта
  • Gettyimages.ru
  • © VisionsofAmerica/Joe Sohm

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — рассказал он в своей соцсети Х (Twitter).

Гетц напомнил, что при этом американский президент Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить