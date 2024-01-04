На границе США обнаружили брошенные украинские и китайские паспорта

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц сообщил, что на границе США были найдены брошенными десятки украинских и китайских паспортов.

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — рассказал он в своей соцсети Х (Twitter).

Гетц напомнил, что при этом американский президент Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.