На границе США обнаружили брошенные украинские и китайские паспорта
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- © VisionsofAmerica/Joe Sohm
«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — рассказал он в своей соцсети Х (Twitter).
Гетц напомнил, что при этом американский президент Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна.
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.