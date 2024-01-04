Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Речь идёт о районах населённых пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск.

Там, по словам Марочко, ВСУ на регулярной основе используют радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA.

Ранее сообщалось, что командование украинских войск будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с помощью американских РСЗО HIMARS, которые Вашингтон планирует передать в ВСУ в ближайшее время.