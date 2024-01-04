AC: взвод российских солдат способен уничтожить большую группу западной техники
По его словам, российские солдаты благодаря большому количествудронов выслеживают и обездвиживают немецкие танки Leopard.
«Эти дроны стоимостью по $400 за штуку позволили российским взводам с ручными гранатомётами захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их», — говорится в статье.
Ранее в MWM отметили, что потери на Украине могут подорвать репутацию западной бронетехники.
Также президент России Владимир Путин заявил, что ни одна армия мира не имеет такого оружия, как российская.