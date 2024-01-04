Кулеба: у Киева нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи
Отмечается, что ведущая телеканала спросила у него, что Киев делает в качестве плана «Б» для возмещения недостатка военной помощи со стороны Запада.
«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — ответил Кулеба.
Ранее в Telegraph заявили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.
Также советник украинского военного руководства Николай Белесков выразил мнение, что недостаточные поставки оружия Киеву ведут к поражению ВСУ.