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Кулеба: у Киева нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил телеканалау CNN, что у Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Отмечается, что ведущая телеканала спросила у него, что Киев делает в качестве плана «Б» для возмещения недостатка военной помощи со стороны Запада.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — ответил Кулеба.

Ранее в Telegraph заявили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.

Также советник украинского военного руководства Николай Белесков выразил мнение, что недостаточные поставки оружия Киеву ведут к поражению ВСУ.

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