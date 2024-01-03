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Словенский центр Марибор проведёт в Москве выставку вместе с Музеем Победы

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Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в Мариборе (Словения) проведёт в марте выставку вместе с Музеем Победы в Москве о концентрационном лагере Шталаг XVIII-D. В нём из-за нечеловеческих условий содержания погибли более 5 тыс. советских военнопленных.

Об этом сообщил ТАСС директор исследовательского центра Янез Уйчич.

«В 2024 году одним из главных мероприятий станет выставка в Москве, подготовленная совместно с Музеем Победы «Шталаг XVIII-D. Пожалуйста, помните! Новые архивные документы и исследования», — сказал он.

С 1 по 8 мая также планируется проведение мемориальных мероприятий и международной конференции, посвящённых 80-летию создания «Русского батальона» в составе партизанских соединений Словении и Югославии. Участие в них примут представители ветеранских организаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, России и Словении.

В конце октября 2022 года в венгерском городе Дьёр после капитального ремонта открылось воинское захоронение, на мемориальные плиты которого нанесены имена советских солдат и офицеров, погибших на территории Венгрии во время Великой Отечественной войны.

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