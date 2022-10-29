В Венгрии после реставрации открыли советский воинский мемориал

В венгерском городе Дьёр после капитального ремонта открылось воинское захоронение, на мемориальные плиты которого нанесены имена советских солдат и офицеров, погибших на территории Венгрии во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.

Работы проводились на российские средства. Приведена в порядок территория захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрированы центральный обелиск и скульптура советского солдата.

Также отремонтирован пьедестал, нанесена позолота на герб СССР и пятиконечную звезду.

«Были увековечены имена 715 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1945—1946 годах, а также военнослужащих, погибших в ходе венгерских событий 1956 года», — рассказал Мамасолиев.

Вместе с сотрудниками российского посольства к отреставрированному мемориалу пришли представители городского собрания Дьёра и Венгеро-российского общества дружбы и культурных связей.