В Венгрии после реставрации открыли советский воинский мемориал
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Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев.
Работы проводились на российские средства. Приведена в порядок территория захоронения на кладбище Надорвароши, отреставрированы центральный обелиск и скульптура советского солдата.
Также отремонтирован пьедестал, нанесена позолота на герб СССР и пятиконечную звезду.
«Были увековечены имена 715 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1945—1946 годах, а также военнослужащих, погибших в ходе венгерских событий 1956 года», — рассказал Мамасолиев.
Вместе с сотрудниками российского посольства к отреставрированному мемориалу пришли представители городского собрания Дьёра и Венгеро-российского общества дружбы и культурных связей.