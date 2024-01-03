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МИД России: призывы Сикорского поставлять ракеты Киеву — действия против Польши

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Призывы нового польского министра иностранных дел Радослава Сикорского поставлять Киеву ракеты большей дальности являются действиями против самой Польши. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
МИД России: призывы Сикорского поставлять ракеты Киеву — действия против Польши
  • РИА Новости

Она задалась вопросом, должны ли эти ракеты, по мнению Сикорского, иметь радиус действия, который им позволит долетать до границ Польши.

«Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины?» — отметила Захарова.

Также она пошутила, что у польского министра нет выдающихся идей, только американские. 

«Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала большим вопросом, какую страну Сикорский считает своей.

Ранее новый глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по России.

Сикорский выразил мнение, что такие ракеты позволят украинским войскам «уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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