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Замглавы МИД Ирана Сафари: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС

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Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что Россия может образовать секретариат в БРИКС.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом Сафари добавил, что Россия является страной, обладающей опытом работы в организациях мирового и регионального уровня.

Ранее стало известно, что Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году.

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