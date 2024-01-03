Замглавы МИД Ирана Сафари: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС

Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что Россия может образовать секретариат в БРИКС.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом Сафари добавил, что Россия является страной, обладающей опытом работы в организациях мирового и регионального уровня.

Ранее стало известно, что Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году.