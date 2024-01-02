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La Repubblica: Шольцу грозит отставка

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Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году из-за падения доверия немцев к его партии СПГ.

Об этом информирует la Repubblica.

«Правительство Шольца снова погрузилось в хаос. И опросы показывают сокрушительные результаты: 3/4 Германии недовольны работой канцлера», — говорится в статье.

По данным газеты, это худший результат за всё время. 

Кроме того, отмечается, что его место может занять нынешний министр обороны Борис Писториус.

Ранее в Der Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.

Также Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.

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